Mick en zijn moeder kunnen opgelucht ademhalen na vrijspraak

EMMEN - De vijftienjarige Mick en zijn moeder Dieneke Ankringa kunnen opgelucht ademhalen. Beide zijn vrijgesproken van de aanklacht die te maken heeft met het ontduiken van de leerplicht.

"Dat is nu wel lekker, vooral omdat het gedoe allemaal voorbij is", zei Dieneke na afloop van de rechtzaak, waar ook vader Sander bij was. Er is niet alleen opluchting over de uitspraak van de rechter, maar ook over de biologietoets die Mick vandaag moest doen. Naar eigen zeggen 'ging-ie goed'.Mick en zijn moeder moesten vandaag voor de rechter verschijnen omdat ze na bovengemiddeld verzuim van Mick weigerden naar de jeugdarts te gaan, iets wat door de leerplichtambtenaar werd opgelegd.De officier van justitie eiste dat Dieneke een voorwaardelijke straf kreeg van 500,- boete met een looptijd van twee jaar als ze nogmaals zou weigeren om een arts te bezoeken met haar zoon. Mick zelf moest volgens de officier schuldig worden bevonden zonder strafoplegging.Mick zit op het Hondsrugcollege in Emmen en miste tot januari van dit schooljaar zestien lesdagen door ziekte. Volgens het protocol van de school moeten ouders dan met hun kind naar de schoolarts. Micks ouders weigerden dit omdat ze de reden waarom dit moest niet goed onderbouwd vonden. De leerplichtambtenaar maakte proces-verbaal op op basis van die weigering.Nu de uitspraak is gedaan heeft het gezin wat dat betreft rust. Ze laten het echter niet zitten bij de wijze waarop school gehandeld heeft. Het proces-verbaal bestaat uit een deel van de leerplichtambtenaar en een verklaring van school. Volgens Dieneke heeft de medewerker van school die de verklaring opstelde gelogen in het stuk.Ondanks de vrijspraak vond de rechter wel dat er bij bovengemiddeld verzuim geëist mag worden dat er een schoolarts bezocht wordt. Daarnaast zei hij dat het handig zou zijn om met alle partijen nog eens om tafel te gaan.