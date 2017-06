Pinautomaat Nieuw-Schoonebeek definitief gesloten

De automaten werden gesloten naar aanleiding van een aantal plofkraken in Emmen (foto: Politie Emmen)

EMMEN - De pinautomaat in Nieuw-Schoonebeek komt niet terug. De geldautomaat van de Rabobank was, samen met nog twee automaten op andere locaties, gesloten om veiligheidsredenen na een aantal plofkraken in de omgeving van Emmen.





Bewoners van Nieuw-Schoonebeek kunnen voor contant geld terecht bij pinapparaten in Schoonebeek en in Weiteveen. Ook biedt de bank als alternatief de Rabo Geldservice aan. Hierbij wordt er tegen betaling contant geld aan huis bezorgd.



