Wil Hartog in tranen: Ik dacht dat mijn ouders weer samenkwamen door mijn TT-zege

MOTORSPORT - Het is dit jaar veertig jaar geleden dat Wil Hartog (69) de TT won. Een specifieke herinnering aan die zege emotioneert Hartog nog altijd.

"Het was totaal onmogelijk om als privérijder op een productiemotor de TT te winnen", vertelt Hartog in het TT Journaal. "Als je dan ook nog ziek bent en uiteindelijk weet te winnen, dat vergeet je nooit weer."Toen hij op het podium stond zag hij zijn vader en moeder elkaar omhelzen. "Ze waren een jaar daarvoor gescheiden", zegt Hartog met tranen in zijn ogen. "Op dat moment dacht ik, ik weet het nog precies, dat mijn vader en moeder door mijn overwinning weer samen zouden komen. Dat is helaas niet gelukt, maar ik werkte met m'n vader en woonde bij m'n moeder dus het was heel emotioneel. En als ik er nu over praat word ik weer emotioneel."