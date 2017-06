Automobilist afgevoerd naar ziekenhuis na slippartij op A37

De auto lag een aardig stuk van de weg af (foto: Persbureau Meter)

HOLSLOOT - Een automobilist is vanavond met de auto van de weg geraakt op de A37 in Holsloot.

De bestuurder is door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.



Aan het begin van de avond begon het te regenen. De bestuurder raakte in de slip op het natte wegdek en schoot van de weg af. Na een koprol belandde de auto in het weiland.



Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.