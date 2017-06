Bo Bendsneyder is nog niet waar hij wil zijn

Bo Bendsneyder (foto: EPA/Kimimasa Mayama)

MOTORSPORT - Het gaat dit seizoen niet vanzelf bij Bo Bendsneyder. De 18-jarige Rotterdammer is bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3 en staat na zeven races op de veertiende plek in de tussenstand, met zeventien punten.

Na een slechte start van het seizoen heeft Bendsneyder zich verbeterd, met een negende plaats in Frankrijk als voorlopig hoogtepunt. Hij had zelf op meer gehoopt. "Het blijft lastig. We zitten wel steeds in de kopgroep, maar net niet vooraan. Wel in de punten, maar net niet waar ik wil zijn." Geduld is het toverwoord. "Het moet stap voor stap gaan. Naar voren klimmen en daar blijven."



Testen

Na de laatste Grand Prix in Catalonië bleef Bensneyder twee dagen in Barcelona om te testen. "Ik heb veel kilometers gemaakt en veel dingen kunnen testen. Helaas kunnen we dat nog niet gebruiken in Assen, daar was de tijd tekort voor. Maar na de Sachsenring komt er wat moois aan."



De TT is iets speciaals voor Bendsneyder. "Dit is mijn circuit, ik heb er veel kilometers gemaakt. Het is m'n thuiswedstrijd, er zullen veel fans en familieleden zijn, en ik heb m'n eigen tribune."



[quote:Als ik buiten de top tien eindig slaap ik niet lekker]



De Rotterdammer mikt op een plek in de top tien. "Natuurlijk ga ik voor het hoogst haalbare, maar we moeten realistisch zijn. Als ik buiten de top tien eindig slaap ik niet lekker, alles binnen de top tien is mooi."



Moto2

De verwachting is dat Bendsneyder volgend seizoen voor het Moto2-team van KTM zal rijden. Een grotere motor, die beter past bij zijn lange lijf. "Ik denk dat het wel fijner is. Ik train nu veel op een supermotard, die is stukken breder en groter en daar voel ik me al veel fijner op dan op m'n Moto3-machine qua zitpositie.