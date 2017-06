Herbeleef de spectaculaire MotoGP-race van vorig jaar

MOTORSPORT - Om 13.00 uur morgenmiddag start de race in de MotoGP. Zal het net zo'n spectaculaire en chaotische wedstrijd worden als vorig jaar, met net zo'n verrassende winnaar? Herbeleef de TT van 2016 nog een keer.

Het is droog als de coureurs zich opstellen voor de start van de MotoGP-race tijdens de 86ste Dutch TT. De baan is echter nat, want even daarvoor regent het nog stevig. Regenbanden dus. Andrea Dovizioso begint vanaf pole position, maar het is Valentiono Rossi die hem vanaf startplek twee voorbij gaat. Dovizioso kan wel volgen, net als de Colombiaan Yonny Hernandez.Hernandez neemt in de vierde ronde de leiding in de wedstrijd verrassend over van Rossi en bouwt een voorsprong op van 2,6 seconden. In de negende ronde begint het weer te regenen. Hernandez loopt uit naar vier seconden en droomt misschien al van zijn eerste zege in de koningsklasse. Tot ronde elf.Hernandez glijdt eraf en Dovizioso is de nieuwe leider in de wedstrijd. Rossi ligt op plek twee en Danilo Petrucci stoomt vanwege zijn bandenkeuze op naar plek drie. Het lijkt een Italiaanse driestrijd om de zege te worden, maar omdat de regen steeds heviger naar beneden komt wordt de race in de veertiende ronde stilgelegd.Als de bui voorbij is en de zon voorzichtig door de wolken probeert te prikken, volgt een herstart. Rossi pakt al snel de leiding. Ook Marc Marquez vertrekt goed en klimt van plek vijf naar drie. Dovizioso volgt Rossi in eerste instantie, maar in de tweede ronde na de herstart gaat het fout.Een ronde later gaat er een golf van teleurstelling over de tribunes. De grote publiekslieveling, die zijn tiende TT-zege kon pakken, naar die zege op weg was, gaat onderuit.Marquez is de nieuwe leider in de wedstrijd, maar wordt ingehaald door Jack Miller. De 21-jarige Australiër was na de herstart snel opgestoomd vanuit de achterhoede. Hij rijdt bij Marquez weg en slaat een gat van bijna drie seconden. Hij houdt stand en komt met een wheelie over de finish om de eerste MotoGP-zege uit zijn carrière te vieren.Jack Miller. Wie die naam vooraf had opgeschreven, was niet serieus genomen. De Australiër is emotioneel na zijn zege. "Heel veel mensen zeiden dat dit project niet zou gaan werken. Ik hoop dat we hun ongelijk hebben bewezen. Ik heb laten zien dat ik kan racen en dat ik geen idioot ben. Honda, bedankt dat jullie dit risico met mij hebben genomen."Of Jack Miller zijn kunstje morgen zal herhalen? Die kans lijkt klein. Hij start vanaf plek dertien en het blijft waarschijnlijk droog. Maar je weet het niet, de TT blijft de TT.