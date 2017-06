Giga-riolering in Emmermeer na anderhalf jaar klaar

Het project had nogal wat voeten in de aarde (foto: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

EMMEN - Ruim anderhalf jaar is er gewerkt aan het grootste afwateringsproject van het noorden, maar de nieuwe riolering in Emmen is af. De buis loopt van Emmen tot aan het Oranjekanaal, langs de N381.

Daarmee moet de wateroverlast na harde regenval in de wijk Emmermeer voorgoed voorbij zijn.



Overlast

Al tijden kampt de wijk Emmermeer in Emmen met overlast na hevige regenval. Straten staan blank en het hemelwater loopt moeizaam in de oude afwateringskanalen weg. "Met name jaren negentig en beginjaren tweeduizend. Een behoorlijk aantal situaties dat water in de straten stond. Situaties die je absoluut niet wilt. Laten we hopen na vandaag dat ze voorgoed verlost zijn van wateroverlast", vertelt wethouder René van der Weide.



Om dat probleem op te lossen is de gemeente aan de slag gegaan. Het plan: een riolering op elf meter diepte die het water onder de grond naar het Oranjekanaal, zo'n twee kilometer verderop, vervoert.



Monsterklus

De aanleg van de nieuwe riolering was geen kleinigheidje. Aannemersbedrijf Hoornstra uit Nieuw-Buinen kreeg de opdracht. "Wij hadden ervaring met riool aanleggen. Maar geen ervaring met deze diameters en ook niet met deze diepte. We hadden een inschatting gemaakt maar wisten niet helemaal waar we aan begonnen", vertelt Ben Timmermans van Hoornstra. Het bedrijf is op elf meter diepte ongeveer anderhalf jaar bezig geweest met de aanleg van de gigantische riolering.



Het hele project heeft volgens de wethouder Van der Weide zo'n vijf miljoen euro gekost.