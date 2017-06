Geen 'Wall of Death' op TT Festival

De eigenaar van de attractie raakte gewond (foto: Van Oost Media)

ASSEN - De man die gewond raakte bij de opbouw van de Wall of Death attractie op het TT Festival in Assen blijkt de eigenaar van de attractie te zijn, Henny Kroeze.

Kroeze, die behalve eigenaar ook de ster is van de show, is tijdens de opbouw van de attractie gevallen. Hierbij raakte hij gewond, en hij is naar het ziekenhuis gebracht.



Kroeze raakte dermate gewond dat hij voorlopig in het ziekenhuis moet blijven. Omdat er geen vervanging geregeld kan worden is er dit jaar geen Wall of Death op het TT Festival.



Al jaren is de Wall of Death een vast onderdeel van het festival. Het is een soort komvormige baan waarin motoren tegen de wanden op omhoog rijden. De attractie trekt altijd veel bekijks.