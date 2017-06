Roadblocks houden centrum van Assen veilig tijdens het TT Festival

ASSEN - De binnenstad van Assen wordt scherp in de gaten gehouden tijdens het TT Festival. Honderden mensen waken over de veiligheid van de bezoekers.

"De wereld van een jaar geleden is een andere dan nu", zegt politiechef Anko Lange. Hij doelt daarmee op terroristische aanslagen in verschillende landen.In het stadhuis is een zenuwcentrum voor het TT Festival ingericht. Op tientallen schermen houden mensen van de politie, brandweer en EHBO de binnenstad in de gaten. Overal in de stad hangen camera's. "De camera's gebruiken we vooral om te zien of het nergens te druk wordt", zegt burgemeester Marco Out.Op de toegangswegen naar de binnenstad liggen dit jaar voor het eerst grote betonnen blokken die de boel afsluiten voor auto's. Een grote bestelbus fungeert als sluisdeur, zodat niemand op het publiek kan inrijden met bijvoorbeeld een vrachtwagen."We zijn met z'n allen goed voorbereid. Dat zegt niet dat er niets kan gebeuren, maar dan nog hebben we daar een goed antwoord op", zegt politiechef Anko Lange. Welke maatregelen nog meer genomen zijn om aanslagen te voorkomen wil hij niet zeggen. "Je moet kwaadwillenden niet wijzer maken dan ze al zijn."De burgemeester en de politiechef zijn tot nu toe tevreden over het verloop van het festival. "Het aantal incidenten is tot nu toe uitzonderlijk laag. Het is niet anders dan op een gewone uitgaansavond", aldus Lange gisteravond.Een aantal mensen is aangesproken omdat ze dronken uit glazen flesjes. Dat is sinds dit jaar verboden. De mensen die betrapt werden hebben volgens de gemeente netjes hun flesjes ingeleverd.