Marco Out wil uitstel van besluit ijsbaansubsidie

ASSEN - Burgemeester Marco Out van Assen wil dat het besluit over de subsidie voor een nieuwe ijsbaan in de provincie, wordt uitgesteld.

Hij doet die oproep in een brief aan Provinciale Staten.Assen en Hoogeveen strijden beide om een provinciale subsidie van vijf miljoen voor de bouw van een ijscomplex. Gedeputeerde Staten (GS) hebben inmiddels het plan van Hoogeveen goedgekeurd. Een definitief besluit moet op 12 juli vallen. En dus lijkt het erop dat Hoogeveen er met de vijf miljoen vandoor gaat.De initiatiefnemers van het Asser ijscomplex hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van hun plan. Volgens burgemeester Out is er onduidelijkheid over de criteria en de spelregels van de procedure om in aanmerking te komen voor subsidie. Op 18 juli is er een hoorzitting en begin september wordt een besluit genomen over het bezwaar.Out roept Provinciale Staten daarom op een besluit over de subsidie tot die tijd uit te stellen.