Twee mannen uit Assen opgepakt tijdens TT Festival

De politie hield twee mensen aan tijdens het TT Festival in Assen (Koen van Weel/ANP XTRA)

ASSEN - Twee mensen zijn afgelopen nacht opgepakt tijdens het TT Festival in Assen.

Een man van 28 uit Assen is opgepakt voor het mishandelen plaatsgenoot. Het 22-jarige slachtoffer wilde in een taxi stappen, toen hij een klap tegen zijn hoofd kreeg. De aanleiding daarvoor is niet bekend. De 28-jarige verdachte vernielde daarnaast het taxibordje op de auto.



De politie pakte ook een 18-jarige man uit Assen op die zich vervelend gedroeg bij een podium in het centrum van de stad. Hij zou onder meer kinderen hebben lastig gevallen.



Bij verkeerscontroles in en om Assen gingen gistermiddag en gisteravond twintig bestuurders in de fout. Een bestuurder raakte zijn rijbewijs kwijt, omdat hij te hard reed. Verder gingen bestuurders onder meer op de bon voor niet handsfree bellen. En ook zijn motorrijders bekeurd, omdat ze zonder helm reden.