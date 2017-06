Harry Sinkgraven assistent bij sc Heerenveen

VOETBAL - Harry Sinkgraven uit Meppel wordt waarschijnlijk assistent van trainer Jurgen Streppel bij sc Heerenveen.

De oud-coach van onder meer FC Emmen wordt volgens Leeuwarder Courant de opvolger van Tieme Klompe. Hij besloot vorige maand te stoppen als eerste assistent.Sinkgraven is de vader van Daley Sinkgraven die de jeugdopleiding van Heerenveen doorliep voor hij in 2015 door Ajax werd gekocht. Harry Sinkgraven was eerder ook al werkzaam bij sc Heerenveen als trainer van het vrouwenelftal.