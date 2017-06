Majoor Van Hese zwaait na 39 jaar af bij Leger des Heils

Sjaak van Hese gaat met pensioen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Sjaak van Hese uit Emmen neemt vandaag afscheid van het Leger des Heils. Hij heeft 39 jaar voor de organisatie gewerkt en heeft op vele manieren mensen in nood geholpen. "Ik heb altijd geprobeerd de boodschap van Jezus handen en voeten te geven."

De uit Zeeland afkomstige Van Hese neemt op zijn laatste werkdag nog even een kijkje in de opslag in Emmen, waar kleding en goederen voor mensen met een minimuminkomen worden opgeslagen en verdeeld. De korpsofficier heeft het altijd belangrijk gevonden om niet alleen een boodschap over te brengen, maar ook tastbare hulp te verlenen aan mensen die dat nodig hebben.



Behoefte groeit

De opslag is een van de laatste 'kindjes' van majoor Van Hese. "Wat zou het mooi zijn als we nog wat meer ruimte zouden krijgen", zegt hij. "Want de behoefte groeit. Er ontstaat een nieuwe generatie armen. Het zijn tweeverdieners, die door echtscheiding of overlijden van een van de partners in grote problemen komen. Dat is een gigantisch probleem."



Van Hese was ook voorganger. "Twee periodes, eentje van elf en eentje van zestien jaar. In de tussenperiode ben ik nog twaalf jaar actief geweest binnen de maatschappelijke opvang, als directeur van de opvang in de drie noordelijke provincies."



Loslaten

Na 39 jaar bij het Leger des Heils moet Sjaak van Hese nu loslaten. "Voor mij persoonlijk is dat best lastig. Maar er is tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd van gaan is nu voor mij aangebroken. Ik geef het met vertrouwen over aan mijn opvolgers."

Door: Steven Stegen Correctie melden