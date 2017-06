Stelling: Ik ga naar de TT

ASSEN - Zondag is het zover: de 87e Dutch TT van Assen. Tienduizenden motorsportliefhebbers komen naar het TT circuit om daar de motorraces te volgen.

Vorig jaar was de TT voor het eerst op zondag. En niet zonder succes: met 105.000 gasten was er een bezoekersrecord.Bent u er dit jaar bij?