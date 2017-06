Zuidwolde overweegt bouw flexibel theater bij sporthal

De huidige Wessels Boerhal maakt straks mogelijk plaats voor nieuwbouw (foto: Google Streetview)

ZUIDWOLDE - Is er behoefte aan een klein, flexibel theater in Zuidwolde? Raadslid Gerrie Hempen van GemeenteBelangen schat in van wel. Hempen stelt voor te onderzoeken of er bij nieuwbouw van de Wessels Boerhal zo'n klein theater kan komen.

Hempen: "We zeggen niet dat er een theater moet komen. Maar in dit project is er een kans voor. Nu is er in de Boerhoorn ook wel een toneel, maar je zou het iets breder kunnen trekken. 's Zomers heb je theater de Falieberg in Zuidwolde en die vereniging zou haar activiteiten dan in de winter door kunnen trekken."



Het college van B&W doet aan de raad een minder vergaand voorstel: renovatie van de verouderde Wessels Boerhal en nieuwbouw van de naastgelegen gymzaal. Kosten: 2,35 miljoen euro.



Dure optie

Collegepartij GemeenteBelangen kiest voor een twee keer zo dure optie: totale nieuwbouw van sporthal en gymzaal. De kosten zijn dan met 4,6 miljoen euro twee keer zo hoog. Hempen: "Dit zijn langere termijn oplossingen. We zitten nu in een betere financiële positie, dan is dit het moment om ook te kijken of we een stapje verder kunnen gaan."



Hempen: "Er is nu een kans. Dan kun je ook kijken hoe de samenwerking met dorpshuis De Boerhoorn kan worden uitgewerkt. Hebben we er zin? Of zeggen we: sorry, dit past niet in Zuidwolde."



Mooie oplossing

GemeenteBelangen baseert haar idee op het flexibel theater De Stoomfabriek in Dalfsen. "Daar is een heel mooie oplossing gevonden. Het theater staat er in een dansschool. Daar is de verlichting zo aangebracht, dat je niet veel hoeft aan te passen. De ruimte kun je daardoor multifunctioneel benutten."



Gerrie Hempen: "Dalfsen inspireerde ons, maar de mensen in Zuidwolde moeten kijken wat bij ons past", aldus Hempen. De gemeenteraad beslist op 6 juli of er een onderzoek komt naar de mogelijkheden. Hempen: "Het is altijd goed om ruimte te bieden aan cultuur. Ik schat in dat Zuidwolde dit gaat omarmen."

Door: Hielke Meijer