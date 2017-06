Varenhorst en Van Garderen toch naar WK beachvolleybal

BEACHVOLLEYBAL - Christiaan Varenhorst uit Valthermond en Maarten van Garderen doen eind juli toch mee aan het wereldkampioenschap beachvolleybal. Het Nederlandse duo heeft een wildcard van de organisatie gekregen, meldt de volleybalbond vrijdag.

Varenhorst speelde tot en met de Olympische Spelen in Rio de Janeiro samen met Reinder Nummerdor, die daarna een punt achter zijn carrière zette. Samen met Van Garderen had hij nog te weinig punten verzameld om zich voor het WK te plaatsen. Varenhorst won op het laatste WK, in 2015 in Nederland, nog zilver met Nummerdor.Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die brons wonnen op de Spelen, waren al zeker van deelname. Bij de vrouwen doet met Madelein Meppelink uit Emmen en Sophie van Gestel één Nederlands team mee.Het WK is van 28 juli tot en met 6 augustus in Wenen.