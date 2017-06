Petrucci snelste in stilgelegde training MotoGP

MOTORSPORT - Danilo Petrucci was vanochtend de snelste man in de eerste vrije training van de MotoGP. De Italiaan zette een snelste ronde van 1.34,68 neer.

Na vier minuten werd de training stilgelegd, omdat er olie uit de motor van Andrea Dovizioso lekte. Even daarvoor waren Jorge Lorenzo en Jonas Folger al onderuit gegaan. Folger werd voor controle naar het medisch centrum gebracht, maar kon de training later vervolgen. Nadat de baan op olieresten gecontroleerd was, werd de training hervat.Achter Petrucci reed de Fransman Johann Zarco de tweede snelste tijd in 1.34,80. De derde tijd was voor Cal Crutchlow (1.34,82). De winnaar van de laatste twee Grand Prix' Andrea Dovizioso reed de vierde snelste ronde. Klassementsleider Maverick Viñales kwam niet verder dan de twaalfde tijd, nog wel een plek voor Marc Marquez.De tweede vrije training is vanmiddag om 14.05 uur.