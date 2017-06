Fietsende burgemeester Van Oosterhout onderuit bij opening MTB-route

ANLOO/EMMEN - Een pijnlijk momentje voor burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen vanmorgen.

Hij opende de MTB-routein Anloo. En geheel in stijl was de burgemeester op zijn mountainbike gekomen.Maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Van Oosterhout ging onderuit. Ernstige verwondingen lijkt hij er niet aan over te hebben gehouden. Meteen na zijn valpartij stond de burgemeester weer op.