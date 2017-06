'Provincies drukten verkoop Attero door voor veel te lage prijs'

WIJSTER - Provincies hebben in 2013 de verkoop van afvalverwerker Attero doorgedrukt, terwijl uitstel vermoedelijk een betere prijs had opgeleverd.

De Zuidelijke Rekenkamer schrijft dat in een onderzoek naar de veelbesproken verkoop van het bedrijf dat vandaag is gepresenteerd. Attero heeft een Drentse vestiging in Wijster.Eind 2013 accepteerden aandeelhouders een ‘teleurstellend’ bod van Waterland nadat gemeenten weigerden eigenaar te worden van Attero. De Nederlandse investeringsmaatschappij betaalde 170 miljoen euro terwijl er was gehoopt op veel meer. In de pers circuleerden bedragen tot 850 miljoen euro en sinds de verkoop is de waarde van het bedrijf weer explosief gestegen.De Zuidelijke Rekenkamer noemt behalve de verkoopprijs geen bedragen, maar constateert dat het bod van Waterland ver onder de richtprijs was. Uit verslagen van aandeelhoudersvergaderingen blijkt dat betrokken gemeenten geen overhaaste beslissingen wilden nemen en dat ook Attero de bedrijfsvoering eerst op orde wilden maken. Het waren vooral de provinciale aandeelhouders die niet meer wilden wachten op uitstel.