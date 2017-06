Borger-Odoorn wil rem op bed and breakfast

Borger-Odoorn wil een rem op B&B's (foto: Rick Nederstigt /ANP)

EXLOO - Het gemeentebestuur van Borger-Odoorn wil de rem zetten op bed and breakfast-accommodaties. Nieuwe initiatieven in de zanddorpen mogen als het aan het college van B en W ligt nog maar twee kamers hebben met maximaal zes gasten.

Op dit moment mogen B&B's in Borger-Odoorn nog maximaal zes kamers hebben, met in totaal tien gasten. Het college wil het beleid aanpassen, mede op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland. De beperking moet alleen gaan gelden voor nieuwe B&B's in dorpen als Drouwen, Exloo, Borger en Valthe. In het veengebied blijven de bestaande regels van kracht, zo is het plan.



Niet tegen B&B's

Regiomanager Inge Venema van Koninklijke Horeca Nederland zegt zeker niet tegen B&B's te zijn. "We zien ze als een welkome aanvulling, maar het speelveld moet wel eerlijk zijn. Hotels hebben te maken met veel wetten en regels. We willen niet dat B&B's uitgroeien tot mini-hotels, waar ook diners worden aangeboden."



Volgens Venema zijn er nu nogal wat verschillen per gemeente. Ze bestempelt Aa en Hunze als een Drentse voorbeeldgemeente. "Zoals het daar geregeld is, zo zouden we het graag in de hele provincie zien: maximaal twee kamers en vier bedden. Wel is de handhaving van die regels een punt van aandacht."



Of de beperking in Borger-Odoorn doorgaat, moet nog blijken. Het besluit daarover valt later. Maar veel fracties in de gemeenteraad hebben hun twijfels, vooral omdat er in het voorstel geen harde cijfers worden genoemd. "Het komt op mij over als het schieten met een kanon op een mug", aldus PvdA-raadslid Marjoleine Schoevers. Ze snapt ook niet waarom er verschil wordt gemaakt tussen zand en veen.



Krap kamertje

Ook de VVD vindt die keuze vreemd, maar raadslid Janny Hofsteenge heeft wel oog voor het probleem. "Een bed en breakfast moet eenvoudig zijn, je moet er bij wijze van spreken bij 40 graden in een krap kamertje liggen. Maar ze worden steeds luxer en dat concurreert wel met een hotelkamer."

Door: Steven Stegen Correctie melden