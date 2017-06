No Surrender-voorman Henk Kuipers is vrijgesproken van faillissementsfraude

EMMER-COMPASCUUM - No Surrender-voorman Henk Kuipers (52) uit Emmer-Compascuum is vrijgesproken van faillissementsfraude.

Ook de 43-jarige medeverdachte uit Hoogeveen kreeg een vrijspraak te horen van de rechtbank in Groningen."Dit is geweldig en precies wat ik gepleit heb", zegt Roy van de Wal, de advocaat van Henk Kuipers.Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 12 maanden cel tegen Kuipers . De Hoogevener zou wat betreft het OM als straf 150 uur moeten werken.Kuipers ging nadat hij persoonlijk failliet was verklaard in de periode van 2008 tot 2012 bij de Hoogevener aan het werk. Dat moest ook wel, want hij had na zijn faillissement een schikking getroffen van bijna twee ton. Om dat te betalen ging hij aan het werk bij de 43-jarige Hoogevener. Naar eigen zeggen moest hij moeilijk opvoedbare jongeren ‘heropvoeden’.Volgen het OM was Kuipers uiteindelijk de leidinggevende. Dit is na een persoonlijk faillissement niet wenselijk. Hij zou de persoonsgebonden budgetten (PGB) gelden van deze jongeren voor privédoeleinden hebben besteed, zei de officier destijds. Dit is volgens de rechtbank echter niet vast komen te staan. De gepinde bedragen gingen wel degelijk op voor de begeleiding van deze jongeren. Ook de medewerkers werden van dit geld betaald.De rechters vonden wel dat de administratie niet naar behoren was geregeld. Het is niet vast komen te staan dat daardoor strafbare feiten zijn gepleegd. De Hoogevener werd ook valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Hij zou formulieren voor de Kamer van Koophandel onjuist hebben ingevuld. Ook dit ziet de rechtbank anders. En sprak de man van dit feit vrij.Henk Kuipers sprak vanmorgen op Facebook nog van een 'achterlijke eis'. Kuipers en zijn advocaat waren niet bij de uitspraak aanwezig.