FC Emmen legt Bannink en Veldmate vast

FC Emmen heeft Alexander Bannink en Jeroen Veldmate aangetrokken (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

VOETBAL - Jeroen Veldmate en Alexander Bannink spelen volgend jaar voor FC Emmen.

Veldmate komt transfervrij over van het Deense Viborg FF. Alexander Bannink speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Emmen. Hij komt transfervrij over van De Graafschap.



Alexander Bannink

Bannink heeft een contract voor drie seizoen getekend met een optie voor nog een jaar. Meerdere clubs hadden belangstelling voor de middenvelder, maar hij had het beste gevoel bij Emmen. "Het was voor mij niet de vraag óf ik zou blijven, maar hoelang ik zou blijven.



De oud-speler van FC Twente en Zwolle is enthousiast over zijn rol bij de club voor de komende seizoenen. "De gedachte dat ik de komende jaren een bijdrage mag leveren aan de ambitie van de club, geeft me veel energie. Daarom kijk ik er naar uit om komend seizoen gewoon weer lekker aan de slag te gaan."



Jeroen Veldmate

Veldmate tekent een contract voor één jaar. "FC Emmen heeft de afgelopen seizoenen heel aardig aan de weg getimmerd. De club speelt jaren op rij nacompetitie en heeft sportieve vooruitgang hoog in het vaandel staan", zegt hij. De verdediger hoopt dit seizoen vooral minuten te maken. "Zo wil ik het plezier in het voetbal terugkrijgen, daarom maak ik deze overstap met overtuiging."



Door het aantrekken van het tweetal heeft trainer Dick Lukkien de beschikking over een selectie van vijftien spelers.