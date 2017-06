Janneke Ensing wil opvallen op het NK wielrennen

Janneke Ensing (Foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Wielrenner Janneke Ensing bereid zich rond haar woonplaats Gieten voor op het Nederlands Kampioenschap wielrennen. Zaterdag staat ze aan de start van de dameskoers in de Achterhoek.

Vorig jaar werd ze tweede.



De vrouwen rijden zaterdag acht rondjes over een parcours van ruim zestien kilometer. In totaal 132 kilometer. Ensing beschrijft de route. "Glooiend. Er zitten wel wat klimmetjes in maar ik weet niet of dat echt zo zwaar gaat zijn. Ik hoop dat de wind een rol gaat spelen en zoals het nu lijkt zal er aardig wat wind staan. Ik denk dat dat de zwaarte van de koers gaat bepalen."



De sportvrouw eindigde vorig jaar op het tweede trapje van het podium na het NK op Goeree-Overflakkee. Het parcours was toen vlak, maar de wind zorgde alsnog voor een harde wedstrijd. Op zeven kilometer van de meet ontsnapte ze samen met de latere winnaar Anouska Koster uit het peloton.



Opvallen bij de bondscoach

"Vorig jaar was ik heel blij met een tweede plek en ja, er is nu nog maar één plek te gaan. Maar realistisch gezien ligt mijn focus niet op het NK. Ik wil mij wel laten zien om kans te maken op het Europees Kampioenschap, maar mijn focus ligt op het wereldkampioenschap en de giro die na het NK plaats vindt."



Opvallen kan Ensing ook met haar outfit. Sinds dit seizoen rijdt Ensing voor het Italiaanse Alé Cipollini en rijdt ze rond in een felgroen en fluorescerend oranje outfit. Door de overstap heeft ze ook geen teamgenoten in het peloton. "Het is niet aan mij om de koers te gaan maken, ik moet slim rijden en van hen profiteren. Dan het spelletje iets slimmer spelen dan vorig jaar en dan hoop ik dat ik het af kan maken."



Nadruk op Italiaanse ronde

Doordat ze nu voor een Italiaanse ploeg rijdt, ligt de nadruk ook meer op de Italiaanse giro dan het NK. "Als ik Nederlands Kampioen word heb ik wel de Nederlandse trui natuurlijk. Dat is ook wel mooi voor de ploeg. Maar ja, de giro, ja voor de Italianen staat dat wel heel hoog op het lijstje", besluit Ensing.

Door: Steven Ophoff Correctie melden