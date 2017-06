Provincie pakt OV-knooppunt Borger aan na klachten CDA

BORGER - De provincie gaat op korte termijn het drukke OV-knooppunt in Borger aanpakken. Dat is besloten na een overleg tussen Borger-Odoorn en de provincie. Het CDA trok onlangs aan de bel over de chaotische en soms gevaarlijke situaties.

Door wijzigingen in de dienstregeling maken meer busreizigers gebruik van de halte aan de westzijde van de N34. Dat gaat gepaard met het plaatsen van veel fietsen. Ook stoppen auto's op plaatsen waar het onveilig is om passagiers te halen of te brengen.Verder is de capaciteit van de parkeerruimte op het OV-knooppunt zelf ontoereikend. "Al met al geen goede situatie, het knooppunt lijkt slachtoffer te zijn van het eigen succes", betoogde CDA-raadslid Ankie Huiing al eerder.De provincie heeft nu besloten dat er tegenover de brandweerkazerne een zogenaamde kiss and ride-strook wordt aangelegd langs de N374 en dat er een haag wordt geplaatst rond de fietsenstalling bij de halte aan de westkant van de N34. De provincie bestudeert ook of het terrein van het voormalige steunpunt van provinciale waterstaat langs de N34 kan dienen als uitbreiding voor het parkeren.Het CDA zegt tevreden te zijn met de aangedragen oplossingen, al had de partij liever gezien dat het OV-knooppunt in Borger aan de oostzijde nog verder wordt uitgebreid. Volgens het OV-Bureau stappen er dagelijks ruim 3.400 passagiers vanaf de halte aan de westkant van de N34 op de bus naar Emmen.