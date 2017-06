Natuurbrand in Terhorsterzand bij Beilen

BEILEN - In het natuurgebied Terhorsterzand bij Beilen woedde vanmorgen brand.

Nees Boele uit Beilen ontdekte de brand toen hij foto's wilde maken in het natuurgebied. Toen hij de rook zag, belde hij 112.De brandweer heeft het vuur geblust. Vermoedelijk is het vuur ontstaan na een blikseminslag.De natuur is op dit moment erg droog door een neerslagtekort. Eerder deze week woedden nog natuurbranden in Nieuweroord en in natuurgebied Aekingerzand. Vanaf volgende week dinsdag gaat het regenen en wordt het ook kouder.