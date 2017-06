Oproep: breng laatste groet aan Nicky Hayden

MOTORSPORT - Het zal indrukwekkende beelden opleveren maar voor Ronald ten Kate, teammanager van het Ten Kate Racing Team, zal het ook zeer zeker emotioneel worden. Vooral als aan het idee om de vorige maand overleden coureur Nicky Hayden te eren tijdens de warm up-lap van de MotoGP massaal gehoor wordt gegeven.

Het initiatief voor de laatste groet aan 'The Kentucky Kid', zoals Nicky Hayden liefkozend werd genoemd, is afkomstig van Robert Oosting uit Stadskanaal."Toen ik hoorde van het overlijden van Nicky Hayden kreeg ik eigenlijk meteen het idee om iets te organiseren. Dat verdient hij gewoon. Niet alleen omdat hij in 2006, in zijn winnende race, maar ook in de andere jaren honderdduizenden motorsportliefhebbers in Assen heeft laten genieten. En ook nog eens heel benaderbaar was.Gisteren, precies een maand geleden, overleed hij aan de gevolgen van een fietsongeluk in het Italiaanse Rimini. Slechts 35 jaar oud.