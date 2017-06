Stuntman houdt fikse hoofdwond over aan ongeluk

Kroeze voert al jaren trucs uit op de steile wand (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Stuntman Henny Kroeze heeft een fikse hoofdwond over gehouden aan de val gisteren bij de opbouw van zijn attractie de Wall of Death.

Kroeze heeft de nacht doorgebracht in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen maar werd vandaag alweer uit het ziekenhuis ontslagen.



"Ik heb heerlijk geslapen en voel me alweer een stuk beter", zei Kroeze vandaag tegen zijn vrouw aan de telefoon.



Steile wand

Kroeze komt al vele jaren met zijn steile wand-show naar de TT festiviteiten. Hij rijdt alleen of met anderen op een motor tegen een ronde muur omhoog. Onderweg worden er verschillende trucs uitgevoerd.



Kroeze was samen met anderen bezig met de opbouw van de muur toen hij van de tribune viel. Volgens sommige media zou Kroeze zijn rug hebben gebroken, maar dat klopt niet.

Door: Jeroen Willems Correctie melden