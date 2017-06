Eerste trainingen en TT-voorzitter Arjan Bos te gast in TT Journaal

Bo Bendsneyder in actie tijdens de vrije trainingen van vandaag (foto racesport.nl)

MOTORSPORT - In het vijfde TT Journaal komen de coureurs eindelijk in actie. In de MotoGP, Moto2 en Moto3 werden vandaag de eerste vrije trainingen verreden. Voor de Red Bull Rookies, met Walid Soppe uit Coevorden, stond vandaag ook de kwalificatietraining op het programma. Uiteraard wordt er uitgebreid teruggeblikt op de oefensessies.

Te gast bij Karin Mulder is TT-voorzitter Arjan Bos. Twee jaar geleden kondigde hij de verhuizing van de racedag naar de zondag aan, vorig jaar kwam hij met de wens om de Formule 1 naar Assen te halen. Benieuwd of hij daar vanavond nog overheen kan komen.



Eerbetoon Nicky Hayden

Gisteren, exact een maand geleden, overleed oud TT-winnaar en voormalig wereldkampioen MotoGP Nicky Hayden aan de gevolgen van een fietsongeluk in het Italiaanse Rimini. Hij kreeg al een eerbetoon van de coureurs in de WK Superbike en ook in de MotoGP. Robert Oosting, een motorsportfanaat uit Stadskanaal, wil 'The Kentucky Kid een massaal eerbetoon geven in de warm up-lap van de MotoGP. Verslaggever Niels Dijkhuizen zocht de initiatiefnemer op.



Banden, banden en nog eens banden

In de wegracerij gaat het vaak over banden. Helemaal in de MotoGP, waar de bandenkeuze steeds bepalender en ook spannender wordt. Oud-coureur en Eurosport-verslaggever Kervin Bos vertelt welke banden er beschikbaar zijn voor een MotoGP-coureur en hoe de keuze voor een voor- en/of achterwiel wordt gemaakt.



Ryan van de Lagemaat

Naast Bo Bendsneyder en Walid Soppe komt er zondag nog een Nederlandse coureur in actie in een WK-klasse. Dat is Ryan van de Lagemaat. Hij rijdt, met een wildcard, in de Moto3-klasse. Van de Lagemaat is een bekende naam op de paddock en ook voor veel racefans zal de naam bekend in de oren klinken. En terecht, want 'ome' Henk van de Lagemaat won in 2002 tijdens de TT van Assen de race in de 250cc-klasse om het Europees Kampioenschap.



Deze onderwerpen en het allerlaatste nieuws vanaf het circuit zitten in het TT Journaal. De eerste uitzending begint om 17.20 uur.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden