Viñales bovenaan in tweede MotoGP-training

Maverick Viñales (foto: Racesport.nl/Jan Timmermans)

MOTORSPORT - De leider in de strijd om de titel in de MotoGP reed vanmiddag de snelste tijd in de tweede vrije training. Maverick Viñales liet met 1.33,13 de rest achter zich.





Na een kwartier begon het licht te regenen in Assen en gingen alle coureurs naar binnen. De bui trok snel weer over en na zo'n tien minuten kwamen de rijders weer naar buiten en reden ze hun snelste ronden.



Andrea Dovizioso klokte de vierde tijd, gevold door Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Danilo Petrucci en Johann Zarco.



Morgenochtend om 9.55 uur is de derde vrije training. Op basis van de drie trainingen wordt de indeling voor de kwalificatie gemaakt, die 14.10 uur begint.



