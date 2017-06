Buurman Sportlandgoed Zwartemeer: "Ik wens mijn buurman alle succes"

ZWARTEMEER - Hij is vaste klant bij de Raad van State, met succes naar eigen zeggen: "Op één na hebben we alle procedures gewonnen." En daarmee is hij een luis in de pels van het Sportlandgoed in Zwartemeer. De buurman van het Sportlandgoed - hij wil niet met naam genoemd worden - is klaar met de door hem ervaren overlast. "Het Sportlandgoed is te ver verwijderd van het originele plan."

Begin mei maakt de Raad van State bekend dat er een wal van drie meter hoog rondom het gebied moet vanwege geluidsoverlast, tot tevredenheid van de buurman. Die graag vertelt wát hem nou precies dwarszit.Het Sportlandgoed is oorspronkelijk landbouwgebied. Rond 2005 krijgt maatschap Germs het gebied in handen. De familie ontwikkelt op het ruim 30 hectare groot terrein een plek waar bezoekers onder andere kunnen golfen, tennissen en paintballen."Sport en recreatie was het doel toen", vertelt de buurman. Hij en andere omwonenden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst: "het zag er toen mooi uit." Hij weet dan nog niet wat er komen gaat en dat hij jarenlang in een juridische strijd verwikkeld zal raken met het landgoed en de gemeente Emmen.De buur komt in januari '71 in Zwartemeer wonen, aan de rand van het agrarische gebied wat nu bekend staat als het Sportlandgoed. In 2000 willen hij en zijn vrouw het huis verbouwen. "We wilden graag een bungalow op het terrein, zodat de kinderen mogelijk op het erf kunnen wonen." Volgens hem mogen hij en zijn vrouw in die tijd niet uitbreiden van de gemeente, omdat het gebied bestempeld is als landelijk/agrarisch gebied.Het schiet hem dan ook in het verkeerde keelgat wanneer maatschap Germs plotseling wel het agrarische gebied mag ombouwen tot het sportlandgoed. Als de ondernemer vervolgens ook nog het gebied mag uitbreiden, staat de buurman helemaal op zijn achterste poten: "Ze mochten zowel naar de Klazienaveen-kant als naar de Zwartemeer-kant bouwen. Wij wilden liever dat ze richting de A37 zouden bouwen." Volgens hem zijn er in die tijd meerdere bezwaarmakers tegen het sportlandgoed, maar haakten zij stuk voor stuk af.Wat volgt zijn jaren van rechtszaken, woorden over en weer en flink gesteggel. Onenigheid over mogelijke activiteiten op het terrein zonder vergunningen, geluidsoverlast en afspraken die wel of niet worden nagekomen. Volgens hem is het sportlandgoed al lang niet meer dat wat het oorspronkelijk zou worden."Ik heb echt geen overlast van een potje tennis", vertelt de buurman. Die tegenwoordig op zo'n honderd meter van zijn achtertuin crossende buggy's heeft, evenementen en tal van andere activiteiten. "Pottendijk is in de gemeente aangewezen als lawaaigebied, niet Zwartemeer.” Naar eigen zeggen is er in zijn achtertuin nog nooit gemeten hoe erg de geluidsoverlast is.Een oplossing is een drie meter hoge wal rondom het gebied van ruim dertig hectare heen. "Ze zijn te ver verwijderd van het originele plan", vertelt de buurman over de activiteiten in zijn 'achtertuin'. De Raad van State heeft gesproken en vindt dus ook dat deze muur er moet komen, al betekent dit wel een een forse investering voor de eigenaar van het Sportlandgoed.De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat het op dit moment nog onderzoekt wat de verschillende activiteiten op het terrein voor geluidsoverlast geven op de rest van de omgeving. Vervolgens wordt volgens gemeentewoordvoerder Marianne Tiemens gekeken naar de beste oplossing om de overlast tegen te gaan.Ook bevestigt ze dat de gemeente op lange termijn een vergunning wil afgeven om het rijden met 4x4-auto's mogelijk te maken. "We hebben onlangs tijdens 4x4 jeep-event gemeten, daar is het sportlandgoed ver onder de norm gebleven", aldus Tiemens.De buurman wacht ondertussen op een oplossing tegen de door hem ervaren geluidsoverlast. En gewoon een goed gesprek onder het genot van een kop koffie samen met de eigenaar van het sportlandgoed? Of mediation, zoals de rechter meerdere malen gevraagd heeft? "Wij willen wel, maar zij willen dat niet", aldus de buurman.De eigenaar van het Sportlandgoed laat weten met de gemeente in gesprek te zijn over de wal en de geluidsoverlast, al wil hij daar verder niet al te veel over kwijt. Ook bevestigt hij dat er in de toekomst een vergunning aan zit te komen om met 4x4 wagens op het terrein te rijden.