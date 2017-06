Dronken man ramt auto en beledigt ambtenaar: 7 weken cel

De rechtbank veroordeelde de man tot 7 weken cel (foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een 25-jarige man uit Oosterwolde is veroordeeld tot 7 weken cel, waarvan vier weken onvoorwaardelijk, voor het rijden onder invloed, het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid en het beledigen van een ambtenaar in functie. De incidenten gebeurden in Hoogeveen en in Emmen.

De Oosterwoldenaar reed op 1 augustus in beschonken toestand over de Tamboerlaan in Hoogeveen. De man was er een rondje aan het spinnen op het wegdek. Een tweetal mannen sprak de man aan op zijn gedrag. De verdachte verklaarde achteraf tegen de politie dat één van de mannen een ijzeren staaf van bijna 2 meter bij zich had. Hij kreeg wat tikken tegen het voorhoofd en zijn linkerkaak, vertelde hij. Hij gooide ter verdediging wat bierflesjes in de richting van zijn belagers en wou ervandoor scheuren. Daarbij klapte hij frontaal op een tegenligger. Toch wist hij er vandoor te gaan.



De politie trof hem aan in een tuin in de Trompstraat met een biertje in zijn hand. Achter in zijn zwaar beschadigde auto, die niet verzekerd was, een leeg kratje bier aan. De man bleek na een blaastest ruim 2 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De man beweerde na de aanrijding nog een borrel gedronken te hebben, maar onderzoek wees anders uit.



Belediging van ambtenaar in functie

Het tweede feit dat de man werd verweten, was het beledigen van een ambtenaar in functie. Op 22 februari zag hij hoe een buitengewoon opsporingsambtenaar een bon op zijn in Emmen geparkeerde auto plakte. Volgens de verklaringen van de ambtenaar nam de man een brutale houding aan en schreeuwde hij. Ook noemde hij de boa een ‘kankerlijer.’ Hij verfrommelde de boete en gooide deze in het gezicht van de ambtenaar. De Oosterwoldenaar zegt dat hij de boete had verscheurd en in de lucht had gegooid. Door een zuchtje wind waren de papiertjes in het gezicht van de boa terecht gekomen, beweerde hij.