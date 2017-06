Hoe gaat het verder met de ijsbaansoap in Drenthe?

ASSEN/HOOGEVEEN - Nadert de ijsbaansoap in Drenthe een ontknoping of is het einde nog lang niet in zicht? De provinciale politiek debatteert komende woensdag over de ijsbaanplannen in Drenthe.

Hoogeveen en Assen willen beide een ijsbaan bouwen en zijn verwikkeld in een hevige strijd om een provinciale subsidie van 5 miljoen euro. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt dat Hoogeveen het geld moet krijgen voor het Kleine-Bols IJsstadion.Burgemeester Marco Out van Assen is het daar niet mee eens. Hij vraagt Provinciale Staten om een besluit uit te stellen tot na de zomer. "We hebben bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure. Het zou raar zijn dat je al een beslissing hebt genomen, nog voordat bekend is of ons bezwaar terecht is", aldus Out. "Dat komt de zorgvuldigheid niet ten goede."De vraag om uitstel kan in Hoogeveen niet op steun rekenen. Wethouder Jan Steenbergen: "Het besluit over de subsidie moet niet worden uitgesteld. Hoe langer het duurt, hoe meer schaatsers we kwijtraken." Volgens de wethouder kan Hoogeveen in 2019 een ijsbaan hebben als de provincie voor de zomer beslist.Provinciale Staten kan op z'n vroegst op 12 juli een besluit nemen over de subsidie voor een ijsbaan in Drenthe. Of dat ook gebeurt hangt af van de vergadering op 28 juni. De grootste partijen willen nu hun standpunt nog niet bekend maken.Oppositie partij D66 wil sowieso opheldering van gedeputeerde Jumelet over de gang van zaken rond de ijsbanen in Drenthe. "Op een gegeven moment snapte niemand er nog wat van. Daarom zitten we nu met twee ijsbanen", aldus fractievoorzitter Marianne van der Tol.De plannen van Hoogeveen en Assen werden in april afgewezen, omdat ze niet aan de eisen van de provincie voldeden. Om toch zo snel mogelijk een nieuwe ijsbaan in Drenthe te krijgen veranderde gedeputeerde Jumelet de procedure, tenminste dat vindt de gemeente Assen. In plaats van het beste plan zou de provincie kiezen voor het eerste ijsbaanplan dat voldoet aan de regels. De gang van zaken zorgt voor een hoop commotie en onduidelijkheid.Gedeputeerde Henk Jumelet wacht de vergadering van Provinciale Staten af. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat een uitspraak van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming niet bindend is, maar wel zwaar weegt. Met ander woorden gedeputeerde Henk Jumelet mag de uitkomst naast zich neerleggen. Als Assen het daar niet mee eens is kan de gemeente nog naar de rechter stappen.Het plan van Hoogeveen kost 19 miljoen euro en is gericht op schaatssporten. Er is geen ruimte voor tribunes en op het middenterrein komt een ijshockeybaan. Het plan van Assen kost 50 miljoen, maar is veel uitgebreider. Naast een wedstrijdbaan en een ijshockeyhal wordt er ook een skihal, een ijsklimwand en educatief centrum Terra Experience gebouwd. Het project moet zorgen voor reuring in het gebied rond het TT Circuit.