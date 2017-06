Lindeman hoopt op zwaar NK wielrennen

Bert-Jan Lindeman (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

ASSEN - Wielrenner Bert-Jan Lindeman strijdt zondag in het Gelderse Montferland voor het rood-wit-blauwe tricot. De renner van Team LottoNL-Jumbo hoopt vooral op een zware koers.

Lindeman heeft het parcours al goed bekeken. "De wedstrijd is 231 km lang. Elk rondje heeft drie klimmetjes dus op zich is het zwaar genoeg." Maar toch mag het wat hem betreft nog wel zwaarder. "Ze voorspellen een beetje wind, een beetje regen. Dus ik denk dat het zeker mogelijk is. Als het gewoon vanaf het begin een open koers is wordt het zwaar genoeg."



De grootste overwinning van Lindeman is een etappe in de ronde van Spanje in 2015. Toen maakte hij het af na een lange vlucht in de kopgroep. Zo'n scenario ziet hij nu ook weer voor zich. "Wat ik verwacht en wat ik hoop is vooral een open koers, met veel kopgroepen. Een zware koers, een harde koers. Waarbij er open gekoerst wordt en dat het goed valt voor mij."