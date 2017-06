Natuur en Milieufederatie organiseert Drents Gasdebat

De Drentse natuur- en milieuorganisaties hebben bezwaar aangetekend tegen het winningsplan (archieffoto NAM)

ASSEN - Er komt een Drents Gasdebat in het Drents Museum in Assen. Op initiatief van de Natuur en Milieufederatie komen betrokken partijen bij elkaar om het debat aan te gaan over de gaswinning rondom Assen en Vries.





Bewoners en betrokkenen kunnen zich voor deelname aan het Gasdebat inschrijven bij de Natuur en Milieufederatie . De Drentse natuur- en milieuorganisaties hebben bij Minister Kamp bezwaar aangetekend tegen het plan voor gaswinning in de gemeente Westerveld. Dit plan geeft de NAM toestemming om te blijven boren naar gas rond Assen en Vries. In de vergunning wordt volgend de Natuur en Milieufederatie aangestuurd op maximale hoeveelheden gas.In het bezwaar worden vraagtekens gezet rondom de aansprakelijkheid. De milieuorganisaties zijn bang dat de abstracte risicoanalyses in het plan tot problemen leiden, zoals dat ook in Groningen gebeurde.