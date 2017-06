Fietser ernstig gewond na aanrijding in Ter Aard

Het ongeluk gebeurde op de Zeijerweg in Ter Aard (foto: Persbureau Meter) De fietser raakte ernstig gewond (foto: Persbureau Meter)

TER AARD - Een fietsers is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto.

Het ongeval gebeurde op de Zeijerweg in Ter Aard. Hoe het ongeluk is gebeurd is niet duidelijk.



Hoe ernstig de verwondingen van de fietser zijn is op dit moment ook niet bekend.