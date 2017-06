Klaar voor de start: licht- en geluidsman Jan Giezen

ASSEN - Assen maakt zich op voor de TT. Alles gesmeerd laten verlopen vergt een hoop voorbereiding. De meeste Assenaren zitten middenin de aanloop naar het grootste evenement van het jaar. Is licht- en geluidsman Jan Giezen klaar voor de TT?

Jan Giezen van D.I.A. heeft het er druk mee. De meeste optredens op het TT-festival beginnen rond acht uur en voor die tijd moeten licht en geluid op alle podia perfect werken.Giezen: "We zijn nu bezig met de afrondingen op de drie podia waar we het licht en geluid verzorgen. Op het moment dat de podia staan, kunnen wij aan de slag en beginnen we met het licht inhangen. Daarna komen het geluid en de installatie op het podium zelf."Dit jaar is dat lastiger dan normaal, want vanwege de extra veiligheidsmaatregelen is het lastiger voor de mannen van D.I.A. om bij de podia te komen. "Met het oog op de veiligheid hebben ze de wegen met grote betonblokken geblokkeerd zodat er geen vrachtwagens op het publiek in kunnen rijden. We hebben alle begrip voor die situatie, maar het wordt voor ons wel wat lastiger om met het materiaal bij een podium te kunnen komen", vertelt Giezen.Ondanks dat Giezen het met de TT altijd enorm druk heeft, zou hij het evenement voor niets willen missen. Giezen: "Wat je met het TT Festival ziet zijn al die verschillende mensen die bij elkaar komen en toch goed met elkaar op kunnen trekken. Het is een hele beleving en dat is gewoon heel mooi."