Britse Bobbies voor elfde keer in actie tijdens TT Festival

De Britse Bobbies uit Nottinghamshire (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Al sinds 2005 komen de Britse Bobbies naar de TT in Assen vanwege een samenwerkingsverband tussen de Nottinghamshire Police en de Nederlandse politie. Deze Engelse politieagenten zijn inmiddels niet meer bij de TT weg te denken.

De Bobbies worden elk jaar weer met groot enthousiasme ontvangen door het Asser publiek. Op straat trekken ze veel bekijks, iedereen wil met ze op de foto. "Het is geweldig dat wij bij dit evenement betrokken zijn", vertelt Ian Birkin. Hij is voor het eerst aan het werk in Nederland.



Samenwerking

Dit jaar is het de elfde keer dat de Britse agenten naar Nederland komen met als doel informatie uit te wisselen. François Kloosterhuis, beleidsregisseur Veiligheid van de gemeente Assen, is vanaf het eerste moment betrokken bij deze uitwisseling. Hij acht de samenwerking met zowel Nottinghamshire Police als de Nottinghamshire University erg belangrijk. "We hebben vergelijkbare problemen in steden en dorpen en daarom proberen we zo veel mogelijk van elkaar te leren. Door die informatie uit te wisselen", gaat Kloosterhuis verder, "kunnen we bepaalde zaken veiliger maken. Zo is het voor mensen ook aantrekkelijker om evenementen als de TT te bezoeken."



Dit jaar zijn er drie politieagenten in functie uit Nottingham overgekomen. Zij zullen nog tot maandag blijven.

Door: Jasmijn Wijnbergen Correctie melden