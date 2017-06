FNV: Zorginstelling Tangenborgh moet snel met oplossingen komen

EMMEN - Een meerderheid van de medewerkers van zorginstelling Tangenborgh uit Emmen heeft weinig vertrouwen in het beleid en de organisatie van de instelling. Dit blijkt uit een extern onderzoek.

In het rapport ‘Vertrouwen en Veiligheid Zorggroep Tangenborgh’ , dat vandaag is gepresenteerd, komt verder naar voren dat vrijwel iedereen een verhoogd stressniveau op de werkvloer ervaart.Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, zegt hierover: "De stress komt door roosterproblemen, een onveilig gevoel en te weinig tijd voor overdracht. Het onderzoek bevestigt wat de FNV-vakbondsgroep Tangenborgh al langer bij het bestuur aankaart, en eist dat het bestuur snel met echte oplossingen komt. Zoals het nu gaat, is het onacceptabel."Om hun eisen kracht bij te zetten, delen de zorgmedewerkers maandag ijsjes uit bij Verpleeghuis de Bleerick in Emmen.De zorgmedewerkers, die georganiseerd zijn binnen de FNV, komen zelf ook met een advies voor het bestuur. Deze adviezen 'bieden een oplossing voor vrijwel alle problemen die vermeld staan in het rapport', aldus de FNV.Ellen Postma, zorgmedewerker Tangenborgh en lid van de vakbondsgroep: "We werken al tijden met onzekere en ongezonde roosters. Collega’s hebben min-uren, maar moeten wel altijd beschikbaar zijn. Ook dubbele diensten zijn geen uitzondering. Natuurlijk merken bewoners dat het steeds minder gaat en ik zie ook mijn collega’s steeds meer gebukt gaan onder het werk. Gelukkig ondersteunt dit nieuwe rapport ook het onderzoek dat we zelf onder collega’s hebben gehouden. We komen dus niet zomaar met eisen. Deze zijn stevig onderbouwd."Medewerkers eisen dat er meer collega’s bij komen en dat er een bezettingsnorm komt van twee zorgmedewerkers op een groep van acht bewoners. Daarnaast willen ze meer tijd voor hun bewoners en voor zichzelf. Ze willen dat iedereen voor 100 procent wordt ingeroosterd, er weer achturige werkdagen zijn en geen dubbele diensten op een dag.Bovendien moet er volgens de vakbondsgroep meer waardering komen voor het werk dat ze doen. Zorgmedewerkers willen, zoals in de cao staat, drie weken aangesloten op vakantie kunnen. Ook willen ze dat het bestuur beter luistert naar het personeel.