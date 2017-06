Walid Soppe start van plek zeven in Rookies Cup-race

MOTORSPORT - Walid Soppe uit Coevorden start morgen en zondag vanaf de zevende plaats in de Red Bull Rookies Cup-race.

De 17-jarige Drent deed in de kwalificatie mee om een plek op de eerste startrij. Waar zijn concurrenten zich in de slotfase verbeterden, slaagde Soppe daar niet. Net toen hij met een snelle ronde bezig was, werd hij in de Strubben van de baan gereden. "Iemand reed heel erg wijd en die kwam opeens weer de bocht in", legt Soppe uit. "Daar knalde ik tegenaan. Of ik anders hoger was geëindigd weet je nooit zeker, maar het had gekund. "Soppe wil morgen aanhaken bij de kopgroep en dan kijken wat mogelijk is. "Ik heb de snelheid om voorin mee te kunnen doen. Het zal een groot gevecht worden morgen, met zo'n zes rijders denk ik. Je weet niet wat daar gaat gebeuren."