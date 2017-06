Wildcard-coureur Van de Lagemaat kijkt ogen uit: zie ze normaal allen op tv en in games

MOTORSPORT - Naast vaste Moto3-coureur Bo Bendsneyder rijdt er dit weekend nog een Nederlandse troef mee in de lichtste Grand Prix-klasse: Ryan van de Lagemaat. De 17-jarige Gelderander hoopt maar één ding en dat is binnen de tijdslimiet blijven. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de familie en sponsors die aanwezig zijn tijdens de TT van Assen.

De coureur, die dit seizoen uitkomt in de Junior Moto3 WK en zijn wedstrijden voornamelijk in Spanje en Portugal rijdt, hoopt in 2019 de stap naar de 'grote mannen' in de Moto3 te maken. Maar daarvoor is meer nodig dan alleen talent. "En daarom is deze TT ook zo belangrijk. We kunnen onze (potentiële) sponsors natuurlijk op een perfecte manier laten zien wat een bijdrage kan opleveren."Ryan komt uit een echte motorsportfamilie. Zijn vader was een crosser en zijn oom Henk genoot landelijke bekendheid als wegracer. In 2002 beleefde hij het hoogtepunt in zijn loopbaan door de EK race in de 250cc te winnen. "Dat was prachtig. Ik reed aan het eindie van de dag. Normaal gesproken was het grootste gros van de toeschouwers al naar huis, maar deze keer leek iedereen mijn race te willen zien."Van de Lagemaat hoopt in de training een tijd te rijden van 1.46, maar kwam vandaag niet verder dan 1.48. Daarmee was Van de Lagemaat niet ontevreden. "Ik heb vandaag veel progressie gemaakt. Ik reed vanmiddag beduidend sneller dan vanochtend en verwacht morgen de 1.46 wel te kunnen rijden."Van de Lagemaat junior keek de afgelopen dagen in ieder geval zijn ogen uit en dat was vandaag niet anders. "Ik heb coureurs gezien die ik normaal alleen op tv voorbij zie komen of in computerspelletjes."