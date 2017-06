Files op weg naar het TT Circuit

ASSEN - Op de A28 staan de eerste files bij Assen. En dat komt natuurlijk door de TT kwalificatiewedstrijden die vandaag worden verreden. Inmiddels staat ook het parkeerterrein dichtbij het circuit al vol.

Volgens de politie kunnen mensen die vanuit Hoogeveen komen, het best afrit 30 of 31 nemen. Op afrit 31a is het druk. Bestuurders kunnen het best de informatieborden langs de weg in de gaten houden voor de laatste updates.