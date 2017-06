In beeld: TT Night Ride en TT Festival

De TT Night Ride (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Het TT Festival in Assen is nog steeds in volle gang. Wij waren gisteravond bij de TT Night Ride en het feestje in de stad.





Onze fotograaf Kim Stellingwerf maakte daar deze foto's.