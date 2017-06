Bendsneyder snelste in natte Moto3-training

MOTORSPORT - Bo Bendsneyder zette op een nat circuit vanochtend de snelste tijd neer in de derde vrije training in de Moto3.

De 18-jarige Rotterdammer was ruim een halve seconde sneller dan Nakarim Atiratphuvapat en klassementsleider Joan Mir.Door de natte baan gingen veel rijders onderuit. Veertien om precies te zijn. Onder hen ook de Nederlander Ryan van de Lagemaat. De wildcardcoureur deed het verder wel beter dan gisteren, toen hij twee keer laatste werd. Nu eindigde hij op plek 30 van de 32.Vanmiddag om 12.35 uur is de kalificatie in de Moto3.