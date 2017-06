Politie: Twaalf mensen aangehouden tijdens TT-feest vannacht

Drie mensen raakten hun rijbewijs kwijt (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Vannacht heeft de politie rondom de TT festiviteiten in totaal elf mensen aangehouden. Toch was het volgens de politie een "rustige nacht".

Op de Doevenkamp in Assen werden zeven Assenaren aangehouden. De jongeren, vier van 18 jaar en drie van 17 jaar oud, vielen daar een 15-jarig meisje uit de gemeente Aa en Hunze lastig.



In de binnenstad werd een man aangehouden omdat hij de openbare orde verstoorde. Ook werden twee mannen aangehouden omdat zij iemand mishandeld zouden hebben. Daarnaast werden nog een brommerdief opgepakt en een man die 30 gram hennep bij zich had.



Drie mensen zijn rijbewijs kwijt

Gistermiddag controleerde de politie ongeveer 480 bestuurders op het gebruik van alcohol. Een Duitser bleek te veel te hebben gedronken.



Op de A28 tussen Groningen en Hoogeveen, in de omgeving van het TT-circuit, op de N33, de N48 en de N371 reden vijf mensen te hard. Drie van hen moesten hun rijbewijs inleveren. Twee andere mensen kregen een boete voor het niet-handsfree bellen. Een bestuurder ging op de bon voor het keren op de autoweg en twee voor het inhalen op de snelweg tussen twee andere voertuigen door.



Taxichauffeurs gecontroleerd

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn meerder taxichauffeurs gecontroleerd. Elf chauffeurs kregen een bekeuring omdat de ijking van de taximeter verlopen was. Drie kregen een waarschuwing omdat de tarievenkaart niet goed zichtbaar was.