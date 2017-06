Redding beste MotoGP-coureur in de regen

MOTORSPORT - Scott Redding is als inwoner van Groningen wel wat regen gewend. Dat hij er op de motorfiets ook goed mee om kan gaan, bleek vanochtend tijdens de derde MotoGP-training.

De Brit zette in een natte ochtendsessie op de Asser baan met 1.46,44 de snelste tijd neer. Valentino Rossi, ook vaak sterk in regenachtige omstandigheden, was op 0,2 seconde de tweede man.Marc Marquez zette de derde tijd neer en klassementsleider Maverick Viñales reed de vierde snelste ronde. Beiden hadden 0,3 seconde achterstand op Redding.Voor Redding was zijn tijd niet genoeg om zich te plaatsen voor kwalificatietraining twee. In het gecombineerde klassement na drie training staat hij op plek vijftien. Ook Jorge Lorenzo, Andrea Ianone en Alex Rins moeten aan de bak in kwalificatietraining één.