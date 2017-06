Het blijft voorlopig nat op het TT Circuit

Valentino Rossi en Loris Baz tijdens de vrije training MotoGP in de regen (foto: ANP / Vincent Jannink)

ASSEN - Hoewel de meeste regen vanmorgen gevallen is, "blijft het sputteren", aldus RTV Drenthe weerman Roland van der Zwaag. "Het kan vanmiddag even een uurtje droog en zonnig worden, maar er kunnen ook zomaar weer een paar druppels vallen."

Ook vanavond, tijdens de TT-nacht, blijft het regenen. Onze weerman verwacht dat er nog 2 à 3 millimeter valt.



Zondag, race-dag

Morgenochtend begint bewolkt en vanaf ongeveer 9.00 uur is het even een paar uur droog. Maar morgenmiddag gaat het toch weer regenen. Er staat 's middags "een vrij stevige" westenwind. De zonnebrillen kunnen we thuislaten, want het blijft in ieder geval de hele dag bewolkt.



Komende week

Maandag wordt voorlopig de laatste zonnige dag, want vanaf dinsdag gaat het waarschijnlijk weer een paar dagen regenen.