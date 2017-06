Tweede startplek voor Bendsneyder in Moto3-race

MOTORSPORT - Hij hoopte dat het vandaag droog zou blijven, maar de regen die op het TT Circuit viel heeft Bo Bendsneyder geen slecht gedaan. De Rotterdammer kon goed overweg met de weersomstandigheden en start morgen in de Moto3-race vanaf plek twee.

De 18-jarige reed aan het einde van de training een ronde van 1.58,42. Daarmee leek hij pole position te gaan pakken, maar in extremis ging Jorge Martin hem dankzij een opdrogende baan nog voorbij: 1.57,59.Nicolo Bulega maakt de eerste startrij compleet. Klassementsleider Joan Mir start morgen vanaf plek zeven.De race in de Moto3 is morgen om 11.00 uur.