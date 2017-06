Markant dorpsfiguur Hielke de Graaf (92) uit Diever overleden

Hielke de Graaf was een belangrijke man in Diever (foto: Pixabay)

DIEVER - De 92-jarige Hielke de Graaf is vanmorgen in het verpleeghuis Noorderboog in Diever overleden. Hij was een markant figuur in het dorp.

"Elke vereniging heeft mensen nodig die zich belangeloos inzetten voor de club. De supportersvereniging van de voetbalclub Diever / Wapse had in Hielke de Graaf zo’n onmisbare spil gevonden", staat in een verklaring.



De Graaf was erg betrokken bij Diever. "Er kon geen verhuisauto door Diever rijden, of Hielke had het opgemerkt. Nieuwkomers in de gemeente konden er zeker van zijn, dat Hielke ze met een bezoekje vereerde", schrijven zijn dorpsgenoten.



Oprichting supportersvereniging

Hielke de Graaf richtte samen met Rinze Kamp, Harm Warring en Klaas de Vries de supportersvereniging van Diever op in 1987. De supportersvereniging helpt ook met andere activiteiten in Diever, zoals het ophangen van feestverlichting in december en het organiseren van voorstellingen.



Tien jaar geleden werd De Graaf ridder in de orde van Oranje Nassau.