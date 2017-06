Zarco begint TT vanaf pole position

MOTORSPORT - Johann Zarco begint de 87ste Dutch TT vanaf pole position. Op een natte baan was de Franse MotoGP-debutant verrassend de snelste met een ronde van 1.46,14.

De rijder van het satelliet-team van Yamaha was slechts een fractie van een seconde sneller dan nummer twee Marc Marquez.Het is voor Zarco zijn eerste pole in de MotoGP. Hij is ook de eerste Fransman die vanaf plek een mag starten in de koningsklasse, sinds Olivier Jacque in 2002. "Fantastisch om je naam bovenaan de te zien staan", zei Zarco na afloop. "Ik ben echt blij. Eerder zei ik al dat een plek op de voorste startrij nodig is voor een podiumplek, dat zit er nu in."Danilo Petrucci start vanaf plek drie, een plek voor zijn landgenoot Valentino Rossi. Scott Redding, die zich via de eerste kwalificatie plaatste voor de polekwalificatie, zette de vijfde tijd neer. De Brit kreeg de handen van het publiek op elkaar toen hij na een valpartij naar de pitstraat sprintte om op zijn reservemotor te springen.Jonas Folger zette de zesde tijd neer, voor Alvaro Bautista, Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso en Sam Lowes. Maverick Viñales, de leider in de tussenstand om het wereldkampioenschap, kwam niet verder dan plek elf.Zarco laat als satelliet-coureur beide fabrieks-Yamaha's achter zich. Ook de satelliet-Ducati's van Redding en Crutchlow deden het beter dan de fabrieksmotoren van Dovizioso en Lorenzo.