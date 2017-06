Veteranenopvang Assen: 'Wij moeten nu mensen wegsturen, ook als ze hulp nodig hebben'

ASSEN - Erik Vels van veteranenopvang De Compound is blij dat Veteranenombudsman Reinier van Zutphen wil dat er structureel geld voor veteraneninloophuizen komt.

"Wij moeten soms mensen wegsturen, ook al vinden wij dat zij zorg nodig hebben. Dat komt doordat we niet altijd weten of er vanuit de gemeente een vergoeding tegenover staat voor de zorg voor deze mensen", vertelt Vels.De Compound is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van de individuele vergoedingen die de gemeente toekent aan de veteranen die er worden verzorgd. "Daardoor kunnen wij mensen niet helpen als we niet weten of de gemeente dat wel vergoed. Als wij structureel geld van de rijksoverheid zouden krijgen, kunnen we die mensen wel helpen."De Compound zou een structurele geldstroom ook goed kunnen gebruiken om langetermijninvesteringen te maken.Voor 2017 is de financiële situatie van De Compound stabiel. "Dat komt ook doordat er in de gemeente nu beter zicht is op wat deze veteranen nodig hebben." Maar voor 2018 is de situatie nog onduidelijk. "Veteranen horen eigenlijk pas in december wat ze in 2018 vergoedt krijgen. Maar door goede samenwerking met de gemeente gaan we dat nu al in augustus proberen te doen."